ترقب الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي

يترقب الكثير من المواطنين الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالإضافة إلى كل ما يخصها، وهذا ما جعل عمليات البحث تزداد من قبل الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، ولذلك في هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يترقب الكثيرين إصدار وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، و الذين يمكنهم الحصول على برامج الرعاية حيث تشمل الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وتقديم مواد غذائية مختلفة كاللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيت وغيرها، والتي من المقرر أن يتم صرفها خلال شهر فبراير الجاري.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك من خلال مجموعة الخطوات السهلة والتي تتمثل في الآتي :

أولا القيام بالدخول على موقع مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

بعد ذلك انقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

بعدها يجب كتابة البيانات الشخصية المطلوبة بالإضافة إلى اسم المحافظة التابع لها.

وفي الخطوة التالية قم بالضغط على كلمة تحميل.

عليك الانتظار لبضع ثوان حتى تتمكن من تحميل الملف بصيغة pdf على الجهاز الخاص بك، والذي يضم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

بعدها يجب الضغط على كلمة بحث.

وفي النهاية بتسجيل اسمك للبحث عنه ضمن القائمة.

وسوف يظهر لك جميع البيانات والمعلومات الخاصة عن اسمك إذا كنت من المشمولين أم لا.

الرعاية الاجتماعية في العراق

وتعد الرعاية الاجتماعية من أكثر برامج الدعم التي تم إنشاءها من قبل الحكومة العراقية من أجل مساعدة المواطنين من مستحقي الدعم في الحصول على المبلغ الذي يساعدهم في الحصول على حياة أفضل وسد احتياجاتهم من السلع الضرورية، ويتم الإعلان عن قوائم الاستحقاق قبل الصرف بكل شهر.