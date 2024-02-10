أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وموعد عقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024، حيث حددت مواعيد وساعات عقد الامتحانات العملية والنظرية، وهذا ما جعل الكثير من الطلاب والطالبات يقومون بالبحث من أجل التعرف على مواعيد الامتحانات وهو ما سنقدمه لكم خلال هذا المقال.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

أكدت الوزارة أنه من المقرر عقد امتحانات الدور الأول التحريرية بداية من 1 يونيو 2024 بالنسبة لدبلومات الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس، وأيضا ودبلوم الدراسة المتقدمة للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام السنوات الخمس والصناعى نظام السنوات الخمس، على أن يكون موعد بداية الامتحانات من الساعة التاسعة صباحا، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات العملية بتاريخ 25 مايو 2024.

إجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات

أعلنت الوزارة عن إجراءات التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 وضوابط تحرير الاستمارات، بالإضافة إلى عدد مرات التقدم للامتحانات وهي التي يؤدى الطالب فيها الامتحان في جميع المواد أو بعضها، وعدم تقدم الطالب للامتحان أو تغيبه عن تأدية الامتحان في جميع المواد لا يحتسب ضمن مرات التقدم أو الرسوب، بحيث لا يتجاوز العامين المسموح بهما على أن يحتسب الرسوب في الدورين الأول والثاني في العام الواحد مرة رسوب واحدة، وعن تحرير استمارة التقديم للدبلومات الفنية بنوعياتها، فأشارت إلى أنه يتم التسجيل الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية من خلال الآتي :

– المراجعة الدقيقة لجميع بيانات الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة تجارى- زراعي- صناعي- فندقي- مزدوج- مهني من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية وزارة التربية والتعليم .