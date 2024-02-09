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“تراجع يسر قلوب المصريين في أسعار الفراخ” .. أسعار الفراخ اليوم في مصر الجمعة 9 فبراير 2024

Rovana Hadyمنذ 9 ساعات
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"تراجع يسر قلوب المصريين في أسعار الفراخ" .. أسعار الفراخ اليوم في مصر الجمعة 9 فبراير 2024
"تراجع يسر قلوب المصريين في أسعار الفراخ" .. أسعار الفراخ اليوم في مصر الجمعة 9 فبراير 2024

شهدت أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء، الذي يعتبر الأكثر انتشاراً وتداولاً، إلى أكثر من 100 جنيه داخل البورصة المصرية، وزادت هذه القيمة عند وصولها إلى المستهلك، ولكن في الفترة الأخيرة، مع خفض أسعار الأعلاف، وتراجع سعر الدولار، وزيادة في الإنتاج، هدأت أسعار الدواجن وشهدت انخفاضًا ملحوظًا، واستمر التراجع في الأسعار، وسط تحسن في الظروف الاقتصادية المحلية، وسوف نستعرض من خلال تلك المقالة عن أسعار الدواجن بأنواعها المختلفة، وأيضا سعر كرتونة البيض سواء الأبيض أو الأحمر والكتاكيت.

أسعار الفراخ في مصر

تعرف على أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن المصرية الجمعة 9 فبراير 2024.

نوع الفرخسعر اليوم (جنيه)سعر المستهلك (تقديري)
فراخ بيضاء86بين 90 و95
فراخ أمهات بيضاء78بين 80 و85
فراخ ساسو107-108بين 110 و115
فراخ بلدي140حوالي 145

أسعار الكتاكيت في مصر

في سوق الدواجن اليوم، شهدنا تغييرًا في أسعار الكتاكيت وفقًا للبورصة، إليك أحدث أسعار الكتاكيت.

نوع الكتكوتأقل سعر (جنيه)أعلى سعر (جنيه)
كتكوت أبيض شركات3036
كتكوت أبيض قطعان3030.25
كتكوت ساسو1112
كتكوت ساسو بيور1213
كتكوت بلدي حر67
كتكوت هجين89
كتكوت جيل ثاني1011
كتكوت روزي بيور1112

سعر كرتونة البيض

شهدت أسعار البيض في السوق تغييرًا ملحوظًا حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا، ويتم بيعها للمستهلكين بـ 155 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 147 جنيهًا، وتُعرض للبيع للمستهلكين بسعر 158 جنيهًا، بالنسبة لكرتونة البيض البلدي، وصل سعرها إلى 150 جنيهًا، ويتم بيعها للمستهلكين بأسعار تتراوح بين 170 و165 جنيهًا.

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Rovana Hadyمنذ 9 ساعات
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