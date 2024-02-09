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يضرب ولا يبالي “الجولد بكام النهاردة”.. آخر أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في التعاملات الصباحية عيار 21 يسجل هذا الرقم

mohamedghanemمنذ 3 ساعات
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يضرب ولا يبالي “الجولد بكام النهاردة”.. آخر أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في التعاملات الصباحية عيار 21 يسجل هذا الرقم
يضرب ولا يبالي “الجولد بكام النهاردة”.. آخر أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في التعاملات الصباحية عيار 21 يسجل هذا الرقم

كما هو معتاد نجد أن أسعار الذهب حتى ولو انخفضت تعاود للزيادة من جديد وهذا ما حدث بالفعل حيث قد قفزت أسعار الذهب اليوم مجددا بعد أن تراجع قيمة المعدن الأصفر بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية وهذا مقارنة بأعلى سعر قد قام بتسجيله هنا تخطى حاجز الـ 4000 جنيه ووصل سعر جرام 21 إلى 4050 جنيه، ونجد أن عيار الذهب الأكثر مبيعا 21 قد زاد بقيمة 250 جنيه ليصل إلى 3650 جنيه وفي هذا الموضوع ومن خلال موقعنا نتعرف معا على مستجدات أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير من عام 2024 وفقا للتعاملات الصباحية تابعونا للتفاصيل.

أسعار الذهب اليوم

من بعد حالة من عدم الاستقرار في تسعير الذهب لفترة من الوقت لحين ضبط السوق نجد أن أسعار الذهب قد بدأ يتم تداولها مرة أخرى وقد جاءت الأسعار لليوم بعد الزيادة كالتالي:

  • جرام عيار ٢٤ الشراء 4057 والبيع 4171 جنيه.
  • جرام عيار ٢٢ الشراء 3719 والبيع 3823 جنيه.
  • جرام عيار ٢١ الشراء 3550 والبيع 3650 جنيه.
  • جرام عيار ١٨ الشراء 3024 والبيع 3128 جنيه.
  • جرام عيار ١٤ الشراء 2366 والبيع 2433 جنيه.
  • جرام عيار ١٢ الشراء 2258 والبيع 2314 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

الذهب هو معدن صلب يتم صهره وتحويله إلى مشغولات ذهبية عن طريقة تصنيع ومن هنا أتى مصطلح المصنعية ونجد أن سعر مصنعيه الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا لدى تجار الذهب، تبدأ من 80 جنيه للجرام وتصل إلى 200 جنيه بما يعادل نسبة 6% أو قد تزيد عن ذلك عند بعض التجار وتلك النسبة من من القيمة المجردة للجرام، وبالنسبة لمصنعيه الذهب المستعمل فنجد أنها تبدأ من 30 جنيه.

حقيقة وقف تسعير الذهب بأسواق الصاغة

في هذا السياق قال إيهاب واصف رئيس غرفة الذهب باتحاد الصناعات أن جميع الأخبار التي تم نشرها بخصوص وقف وعرض أسعار الذهب داخل أسواق الصيغة ما هي إلا مجرد شائعات لأن جهات الرسمية لا زالت تقوم بتوضيح أسعار الذهب لجميع المستهلكين الموجودين في مصر.

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mohamedghanemمنذ 3 ساعات
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