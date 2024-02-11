“بعد قرارات الرئيس” ما هو موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة 2024 للموظفين وأصحاب المعاشات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، بزيادة المرتبات وأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية المختلفة، لتكون هذه الزيادة بحد أدنى مابين 1000 إلى 1200 جنيه، وذلك بحسب الدرجة الوظيفية، وهذا ما جعل عمليات البحث تزداد لمعرفة موعد تطبيق الزيادة الجديدة، وهو ما سنوضحه لكم في هذا المقال.

موعد زيادة المرتبات 2024

ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة على المرتبات والمعاشات، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الادنى للأجور، بداية من مارس 2024 المقبل بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، ، حيث وجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، هذا بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا وذلك بحسب الدرجة الوظيفية، وبذلك تصرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.

قرار الرئيس بزيادة المرتبات

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الجمهورية، قد وجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وجاء ذلك ضمن الحزمة الجديدة من القرارات، وجاءت هذه لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك ، والتوجيه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، سيتم العمل على تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

العلاوات الدورية والحوافز الإضافية

من ضمن القرارات أيضا أنه تم تخصيص علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى يصل إلى 150 جنيهًا، وجاء ذلك بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا بحسب كل درجة، وبذلك يصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، وجاء ذلك بتكلفة وصلت إلى 37.5 مليار جنيه، كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.