“الوكالة الوطنية للتشغيل” توضح أهم الشروط التي وضعتها للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

تُعد منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر خطوة هامة نحو دعم النساء وتحسين ظروفهن المعيشية، حيث يتعين على النساء المهتمات بالحصول على هذه المنحة أن تستوفي بعض الشروط الأساسية، كما تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصادياً، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تقدمًا واستدامة، وسوف نخبرك بأهم الشروط للتقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024.

كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر

تأتي تلك الشروط في إطار تقديم الدعم للسيدات اللاتي يجدن أنفسهن في وضع مادي صعب، وتعكس جهود الحكومة الجزائرية في تحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوفير بيئة داعمة للأسر.

يجب أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

يتعين أن تكون المتقدمة مقيمة داخل أراضي الجزائر بشكل مستمر.

عمر المرأة التي تريد التقديم يزيد عن 15 عاما.

يجب أن لا تكون المتقدمة امرأة عاملة وأن تكون ماكثة في المنزل.

عدم وجود مصدر دخل ثابت للمرأة، وفي حال كانت متزوجة أن لا يكون للزوج أيضا دخل شهري بصورة ثابتة.

كيفية التسجيل في المنحة

من خلال هذه الخطوات، يمكن للنساء اللاتي يستوفين الشروط التقديم للحصول على المنحة واستخدامها لتحسين ظروفهن المعيشية وتطوير مهاراتهن، وللتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر، يمكن اتباع الخطوات التالية: