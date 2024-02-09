“فرحة كبيرة جاية” اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024 والوزارة تحدد الفئات المستحقة ….تعرف على التفاصيل

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2023، خاصة بعدما تردد الخبر على عدد من المواقع الالكترونية خلال الأيام الأخيرة، ليصبح محور اهتمام وبحث الملايين من المواطنين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر ورد وزارة التموين على هذا الخبر المتداول.

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024

حيث يبحث عدد كببر من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب غلاء الأسعار، واقتراب شهر رمضان الكريم وما يحتاجه المنزل من احتياجات وتحضيرات.

وتتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخبار التي يتم تداولها بشأن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين، وتؤكد أن الأخبار التي يتم تداولها غير صحيحة بالمرة، وأن الوزارة لن تعلن عن أي قرارات مشابهة لهذا، وأضاف الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية على أن الوزارة تسعى دائماً لتلبيية احتياجات المواطن المصري خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، وناشد المواقع الالكترونية تحري الدقة قبل نشر أخبار تخص التموين لأنها تتسبب في إحداث حالة من الجدل والبلبلة بين المواطنين.

الفئات المستحقة لإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وعن الفئات المستحقة لاضافة 100 جنيه على بطاقة التموين، أشار “المصيلحي” إلى أنه في حالة اصدار قرار بشأن هذا الأمر سوف يكون هناك فئات أولى بالرعاية وهم: