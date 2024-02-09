“تصل نحو 3499 دولارا” .. أول نضارة “Vision pro ” من المستقبل مقدمة من شركة آبل لمحبي العوالم الافتراضية

أطلقت شركة أبل البيع الرسمي لنظارتها الذكية “فيجن برو” Vision Pro في متاجرها بالولايات المتحدة وعبر موقعها الإلكتروني، حيث يبدأ سعر هذه النظارة من 3499 دولار، وانطلقت عملية البيع بشكل رسمي بفعل افتتاح تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أبواب متجر الشركة الزجاجي البارز في نيويورك، وألقى التحية على الجمهور والزوار الحاضرين.

تجربة النضارة للمستخدمين

أنارت شركة أبل واجهة متجرها باستخدام إطار ضوئي يشبه تصميم نظارتها الذكية الجديدة “فيجن برو”، وتعتبر “فيجن برو” هي أول منتج جديد يتم إطلاقه من قبل الشركة الأمريكية في غضون سبع سنوات، كما قدمت أبل فرصة للجمهور لحجز مواعيد لتجربة “تجربة كاملة” مع نظارة “فيجن برو” داخل أحد متاجرها، وأفادت CNN أن حوالي 200 شخص كانوا ينتظرون خارج متجر أبل الأيقوني في نيويورك منذ الثامنة صباحًا لشراء أو تجربة النظارة الجديدة، وقد بدأ الزوار في التجربة والتفاعل مع النظارة الجديدة لمدة 25 دقيقة، حيث تم التركيز في تدريب المستخدمين على كيفية التفاعل مع واجهة الاستخدام باستخدام تركيز العيون والضغط بالإصبعين السبابة والإبهام في الهواء.

بداية أبل لبيع نظارتها الذكية “فيجن برو”

تشمل تجربة المستخدمين التفاعل مع محتوى مصور من صور ومقاطع فيديو، والمقاطع المكانية Spatial Videos، والمتصفح وتطبيقات الموسيقى والألعاب، وجلسات الاسترخاء Mindfulness، كما يمكن استخدام النظارة لتلبية الاحتياجات الأساسية وتطوير مهارات المرأة، ولشراء “فيجن برو”، يتعين على المستخدمين تحديد تفضيلات مثل قياس أحزمة التثبيت ونوع الوسادة وإدخال قياس النظر إن كان الشخص يعاني من عيوب بصرية، كما يتطلب الشراء تقديم بصمة الوجه FaceID عبر هاتف iPhone، وتستهدف أبل بيع ما بين 400 ألف ومليون وحدة خلال هذا العام.