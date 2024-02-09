“احسب معاشك”بعد قرار السيسي بـ زيادة المعاشات في مارس 2024 اعرف معاشك وصل كام

بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصة بتنفيذ أكبر حزمو اجتماعبة عاجلة للحماية الاجتماعية، والتي تخطت الـ 180 مليار جنيه، وذلك بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الحكومية والاقتصادية، ورفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه بدلاً من 1000 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية، هذا بالإضافة إلى تبكير صرف العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، وزيادة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، كما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% لمساعدة المواطنين خاصة وسط الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة.

زيادة المعاشات مارس 2024

حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، خلال الإجتماع المنعقد بمقر رئاسة الوزراء بحضور الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس الوزراء، والدكتور”محمد معيط” وزير المالية، وكلف الرئيس حكومته بـ إتخاذ أكبر حزمة إجتماعية لتخفيف العبء على المواطن المصري خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

طريقة حساب المعاش بعد الزيادة الجديد 2024

ويمنكن للمواطن حساب قيمة المعاش بعد الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي من المقرر أن يتم تطبيقها بداية من شهر مارس المقبل ، وذلك من خلال ضرب قيمة معاش الشهر في 15% ثم اجمع الناتج على أصل المعاش ليكون هذا هو إجمال المعاش لشهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة.

جدول المعاشات بالزيادة الجديدة 2024

ومن خلال الجدول التالي سوف تتمكنوا من حساب قيمة المعاش بعد زيادة 15% التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقرر تطبيقها بداية من مارس 2024.