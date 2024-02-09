“احسب معاشك”بعد قرار السيسي بـ زيادة المعاشات في مارس 2024 اعرف معاشك وصل كام
زيادة المعاشات في مارس 2024
بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصة بتنفيذ أكبر حزمو اجتماعبة عاجلة للحماية الاجتماعية، والتي تخطت الـ 180 مليار جنيه، وذلك بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الحكومية والاقتصادية، ورفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه بدلاً من 1000 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية، هذا بالإضافة إلى تبكير صرف العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، وزيادة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، كما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% لمساعدة المواطنين خاصة وسط الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة.
زيادة المعاشات مارس 2024
حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، خلال الإجتماع المنعقد بمقر رئاسة الوزراء بحضور الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس الوزراء، والدكتور”محمد معيط” وزير المالية، وكلف الرئيس حكومته بـ إتخاذ أكبر حزمة إجتماعية لتخفيف العبء على المواطن المصري خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
طريقة حساب المعاش بعد الزيادة الجديد 2024
ويمنكن للمواطن حساب قيمة المعاش بعد الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي من المقرر أن يتم تطبيقها بداية من شهر مارس المقبل ، وذلك من خلال ضرب قيمة معاش الشهر في 15% ثم اجمع الناتج على أصل المعاش ليكون هذا هو إجمال المعاش لشهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة.
جدول المعاشات بالزيادة الجديدة 2024
ومن خلال الجدول التالي سوف تتمكنوا من حساب قيمة المعاش بعد زيادة 15% التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقرر تطبيقها بداية من مارس 2024.
- الشريحة الأولى للمعاش: 1300 جنيه لتصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 1495 جنيه.
- الشريحة الثانية للمعاش: 1500 جنيه لتصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 1725 جنيه.
- الشريحة الثالثة للمعاش: 1600 جنيه، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 2300 جنيه.
- الشريحة الخامسة للمعاش: 2300 جنيه، لتصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 2645 جنيه.
- الشريحة السادسة: 2600 جنيه، ليكون المعاش بعد الزيادة 2990 جنيه.
- أما الشريحة السابعة: 2900 جنيه، ليكون المعاش بعد الزيادة 3335 جنيه.
- الشريحة الثامنة: 3200 جنيه، ليكون المعاش بعد الزاد 3680 جنيه.
- الشريحة التاسعة: 3500 جنيه، ليكون المعاش بعد الزيادة 4025 جنيه.
- الشريحة العاشرة: 3800 جنيه. ليصبح المعاش بعد الزيادة 4370 جنيه.
- الشريحة الثانية عشرة: 4400 جنيه ليصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 5060 جنيه.
- الشريحة الثالثة عشرة: 4700 جنيه لتصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 5405 جنيه.
- وأخيراً الشريحة الرابعة عشرة: 10080جنيه. وتكون قيمة المعاش بعد الزيادة 11592.