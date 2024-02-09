متخليش المباراة تفوتك.. تردد قنوات بي إن سبورت لعام 2024 على جميع الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات.. نزل الآن

تعد قنوات بي إن سبورت من أشهر القنوات الرياضية في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأحداث الرياضية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك بطولات الدوري الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز وبطولة كأس الأمم الأفريقية، وغيرها الكثير في هذا المقال سنتعرف على تردد قناة بين سبورت وكيفية ضبط التردد.

مميزات قنوات بي إن سبورت

ضمان متابعة جميع المباريات والأحداث الرياضية المفضلة دون انقطاع.

تقدم قنوات بي إن سبورت المباريات بجودة عالية وصورة عالية الدقة.

الحصول على أفضل تجربة مشاهدة ممكنة.

تجنب أي مشاكل تقنية قد تؤثر على جودة البث.

ترددات قنوات بي إن سبورت على مختلف الأقمار الصناعية

يمكنك تنزيل قنوات بي إن سبورت على جميع الأقمار الصناعية عن طريق اتباع التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12054.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12522.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي هوت بيرد

التردد: 13031.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة ضبط ترددات قنوات بي إن سبورت على التلفاز

يمكنك اتباع الخطوات التالية لتزيل قنوات بي إن سبورت على التلفاز بهذه الطريقة: