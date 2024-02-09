“منصة مظلتي” رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، الذي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الإجتماعية خلال الساعات الأخيرة تيسيراً على عدد كبير من المواطنين من كبار السن والسيدات، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، والشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية للتسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية……

برنامج الرعاية الإجتماعية 2024 العراق

حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لمساعدة عدد كبير من الأسر العراقية وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة في ظل الضغوطات والأزمة الإقتصادية التي تمر بها العراق وعدد من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة،وأكد وزير العمل العراقي خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية، وتلقت الوزارة عدد كبير من الطلبات إلا أنها قامت بالموافقة على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط اتي أعلنت عنها الوزارة، ويمكنكم بكل سهولة الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

بعد ذلك حمل كشوفات الوجبة المراد الإطلاع عنها.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ابحث عن ام المستفيد في الكشوفات.

في حالة العثور على اسم المستفيد يرجى التأكد من تطابق تاريخ الميلاد.

أما في حالة أنك لم تعثر على أسم المواطن يرجى متابعة الكشوفات اللاحقة.

ما هي الشروط اللازمة للتسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024