اضبط تردد قناة “بابل” العراقية بآخر تحديث (2024) على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة بابل الجديد على النايل سات واحدة من القنوات العراقية المتميزة، حيث تميزت بجودة بث عالية وصوت واضح، وقد تم إطلاق بثها عبر القمر الصناعي النايل سات، تتسم القناة بطابع ثقافي يركز على الثقافة والمبدعين في العراق، مع اهتمام بالبرامج السياسية والمنوعة، بالإضافة إلى عرض الدراما العراقية والعربية.

لمحة عن قناة بابل

قناة بابل تعتبر قناة فضائية عراقية متخصصة في عرض مجموعة متنوعة من البرامج، بدءاً من الثقافية والسياسية وصولاً إلى المنوعات، بالإضافة إلى عرض الدراما العراقية والعربية، والأفلام السينمائية العربية، شعارها “الثقافة أولاً والسياسة فيما بعد”، يعكس التركيز الأساسي للقناة على إبراز الجانب الثقافي في العراق، وتسليط الضوء على مواهب الفنانين والمبدعين في هذا البلد، بالإضافة إلى تقديم معلومات تثري ثقافة المشاهدين وتعزز وعيهم.

تحظى قناة بابل بالتقدير الواسع من قبل ملايين المشاهدين في العراق وفي جميع أنحاء الوطن العربي، نتيجة لاهتمامها البارز بما يشغل بال الجمهور العراقي، سواء كان ذلك في الجانب الثقافي أو في تغطية الأحداث السياسية المحلية والدولية، بالإضافة إلى العرض السينمائي المثير والمسلسلات الترفيهية.

التفاصيل التقنية لتردد قناة بابل على القمر الصناعي “نايل سات”

إن معرفة تردد قناة بابل على القمر الصناعي “نايل سات” يعتبر أمراً حيوياً لمحبي هذه القناة، حيث يمكنهم بسهولة الاستمتاع بمحتواها عبر معرفة التردد الجديد ويسرنا أن نقدم لكم تفاصيل هذا التردد بشكل مفصل على النحو التالي:

التردد: 12604

معامل تصحيح الخطأ: 7\8

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تجدر الإشارة إلى أن قناة “بابل” تبث محتواها على التردد المذكور بجودة عادية، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع ببرامجها حتى في حال استخدامهم لأجهزة قديمة أو عادية، وتظهر القناة في قائمة القنوات باسم “Babel TV”.