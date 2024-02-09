اضبط تردد قناة “إياك نعبد” الدينية بآخر تحديث (2024) على القمر الصناعي نايل سات

قناة “إياك نعبد” الجديدة على النايل سات هي قناة دينية إسلامية متخصصة في بث آيات القرآن الكريم بتفسيرها ومعاني كلماتها، تقدم القناة عروضاً لسور القرآن الكريم بأصوات مميزة تلامس القلوب، متوفرة بشكل مجاني على مدار الساعة دون انقطاع، حيث تعمل بنظام البث المفتوح دون تشفير أو اشتراك شهري، ويمكن للمشاهدين الاستماع للقرآن الكريم بأصوات متنوعة من الشيوخ بشكل مستمر ومجاني طوال اليوم.

لمحة عن قناة إياك نعبد الفضائية

قناة “إياك نعبد” هي قناة إسلامية عربية تبث على القمر الصناعي نايل سات باللغة العربية، وتتخصص في عرض القرآن الكريم والتلاوات الخاشعة المباركة، مصحوبة بكتابة النص القرآني وتفسير معانيها، يأتي اسم القناة من آيات سورة الفاتحة في كتاب الله تعالى.

تقدم القناة أيضاً برامج تسلط الضوء على فضل تدبر القرآن الكريم وتفسير آياته، ويتميز برنامجها بعرض تلاوات القرآن الكريم من مختلف الشيوخ بأصواتهم العذبة التي تلقي بالسكينة والخشوع في قلوب المستمعين، وتهدف القناة إلى نشر الفهم الصحيح للدين الإسلامي من خلال تلاواتها وتفسيرها المصحوب بالنصوص.

التفاصيل التقنية لتردد قناة إياك نعبد على القمر الصناعي “نايل سات”

معرفة تردد قناة “إياك نعبد” على القمر الصناعي “نايل سات” يعد أمراً بالغ الأهمية لمحبي هذه القناة، حيث يسهل عليهم الاستمتاع بمحتواها عبر معرفة التردد الجديد بعد أي تغيير، ويسعدنا أن نقدم لكم تردد قناة “إياك نعبد” بشكل مفصل على النحو التالي:

التردد: 11900

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تجدر الإشارة إلى أن قناة “إياك نعبد” تبث محتواها على التردد المذكور بجودة عادية، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع ببرامجها مهما كانت نوعية أجهزتهم، وستظهر القناة في قائمة القنوات باسم “Eyak Nabod TV”.