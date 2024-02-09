عاجل صدور نقل النفوس وجبة 125 و126 و127 moi.gov.iq لينك كشوفات جميع الوجبات في العراق

أصدرت وزارة الداخلية الوجبات الجديدة من نقل النفوس التي تشمل 125 و126 و127، حيث إن خدمة نقل النفوس هي تمثل تعديل البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالمواطن، مع إرفاق جميع المستندات المعنية بالتغيير، فضلاً عن إمكانية القيام بإستخراج الوجبات بما تشمل جميع المحافظات العراقية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استخراج كشوفات نقل النفوس في العراق

يمكن الإستعلام عن كشوفات الوجبات الجديدة من نقل النفوس في العراق، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية.

إدخال اسم المواطن ورقم الهوية.

كذلك يتم التوجه إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

اختيار الوجبة التي عليها الدور.

كتابة جميع المعلومات اللازمة والخاصة بالمواطن.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم استقبال الكشوفات الخاصة بالوجبات.

شروط التسجيل في خدمة نقل النفوس

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم القيام بالتقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق، وفقًا للنحو الأتي:-