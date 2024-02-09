مسلسلات رمضان 2024 …ومنافسة قوية بين احمد العوضي وامير كرارة ومصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2024، يهتم عدد كبير من المشاهدين بالتعرف على خريطة مسلسلات رمضان 2024 والتي يتنافس من خلالها عدد كبير من نجوم الدراما المصرية، والتي يحرص فيها صناع العمل على تناول الكثير من الأحداث الحقيقة التي تقع في المناطق العشوائية والحارات المصرية، كما أنها تسلط الضوء على الكثير من المشاكل التي تحدث فيها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خريطة مسلسلات رمضان 2024….

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل “حق عرب” بطولة الفنان أحمد العوضي والفنان رياض الخولي وسلوى عثمان وهو البطولة الأولى للفنان أحمد العوضي، والذي تدور أحداثه في منطقة الجمالية وما يحدث فيها من مشاكل وحياة عرب السويركي، والمسلسل من إخراج إسماعيل فاروق .

خريطة مسلسلات رمضان 2024

مسلسل “المعلم” بطولة الفنان مصطفى شعبان وسهر الصايغ وهاجر أحمد وأحمد فؤاد سليم وأحمد بدر، ويلوى عثمان ومنذر ريحانة والمسلسل من تأليف عمرو الدرديري وإخراج مرقس عثمان ، وتدور أحداثه حول صراع تجار السمك ويعرض قصة “مصطفى شعبان” الذي يعمل تاجر سمك ويواجه الكثير من المشاكل مع التجار الكبار.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة النجم أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب وايناس كامل وصفاء الطوخي، ومحمد لطفي ورحاب الجمل والمسلسل من تأليف بيتر ميمي واخراج أحمد نادر، وتدور أحداث المسلسل حول حياة دكتور شاب يعيش في نزلة السمان إلا أنه يواجه الكثير من المشاكل مع أهل المنطقة.

مسلسل الكبير أوي الموسم الثامن والذي لديه عدد كبير من المتابعين، ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم وابطال الدراما المصرية ومنهم الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد وبيومي فؤاد ومحمد سلام والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.