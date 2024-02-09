زغاريط من هنا للصبح.. حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في شهر مارس 2024 وماهي الفئات المستحقة.. خبر حلو ليك قبل رمضان!!

كثير من الأفراد يحاولون ان يعرفو مدى صحة الإعلان عن زيادة قدرها 100 جنيه مصري في الدعم المقدم عبر بطاقات التموين في شهر مارس من العام 2023، وذلك عقب انتشار التقارير على مواقع الإنترنت في الفترة الآخيرة، الأمر الذي يجعله موضوع انتباه وتساؤلات الكثيرين في هذا المقال سنتناول الضوء عن الحقيقة.

ماهي الحقيقة حول اضافة ال100 جنيه وتناول رد وزارة التموين

زاد البحث بشكل كبير من قبل الكثير من الأفراد في الفترة الأخيرة حول صحة الأخبار المتعلقة بإضافة مبلغ مائة جنيه لرصيد بطاقات التموين في شهر مارس لعام 2024، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة نتيجة ارتفاع الأسعار، ومع اقتراب شهر رمضان الفضيل الذي يتطلب تجهيزات منزلية ومواد غذائية عديدة.

تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية المعلومات المنتشرة حول زيادة مئة جنيه على بطاقات التموين، وتوضح أن هذه المعلومات غير دقيقة على الإطلاق، وأن الوزارة لا تنوي إعلان أي توجيهات من هذا النوع وقد صرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة تبذل جهوداً متواصلة لتغطية متطلبات المواطنين المصريين، وخصوصًا في الفترة العصيبة التي تمر بها الدولة في الفترة الأخيرة ودع المواقع الإلكترونية إلى التأكد من صحة المعلومات قبل نشر أي أخبار تتعلق بالتموين، نظرًا لأن هذه الأخبار قد تسبب الارتباك والقلق بين الناس.

فئات يحق لها الحصول على مبلغ إضافي قدره مائة جنيه في بطاقات الدعم الغذائي.

وفيما يتعلق بالمجموعات المؤهلة لتلقي زيادة قدرها 100 جنيه إضافية في بطاقات التموين، ذكر “المصيلحي” أن هنالك فئات ستكون أحق بالاعتناء في حال صدور قرار بهذا الخصوص، وهم: