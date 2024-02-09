الآن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول العراق كُل المحافظات عبر epedu.gov.iq

نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 العراق، أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها تقوم بمراقبة المناهج الدراسية ومراجعة جميع الدرجات المختلفة لطلاب الصف الثالث متوسط الدور الأول 2024، حيث ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور هذه النتيجة، وسوف تُعرض نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول على موقع “نتائجنا”، حيث يمكن تنزيل جميع النتائج في صيغة PDF للإطلاع عليها برقم الجلوس الخاص بالطالب وحسب المحافظة التي ينتمي إليها الطالب في دولة العراق، وسنتابع معكم عبر هذه المقالة خطوات الحصول على نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2024 جميع المخافظات.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

تجرى حالياً أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في جميع المحافظات العراقية، حيث بعد الانتهاء من أعمال الرصد ومراجعة الدرجات سيتم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو عبر موقع نتائجنا، ويتم الإعلان كل محافظة كل حده.

لم تعلن وزارة التربية العراقية حتى الآن عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول، حيث يتم الكشف عن موعد ظهور النتيجة قبل رفعها على الرابط الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا.

رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 العراق بالدرجات في جميع المحافظات عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية العراقيةاتبع الخطوات الآتية:-