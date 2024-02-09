حقيقة زيادة حساب المواطن 1445 ….. وتحذير قوي من وزارة الموارد البشرية للمستفيدين

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن حقيقة زيادة حساب المواطن 1445، والذي من المقرر أن يتم صرفه غداً الموافق 10 فبراير 2024، وكانت الصفحة الرسمية لحساب المواطن تلقت عدد كبير من التساؤلات حول حقيقة زيادة حساب المواطن 1445 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

حقيقة زيادة حساب المواطن 1445

وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن حقيقة زيادة حساب المواطن 1455، والتي تم الإعلان عنها رسمياً العام الماضي بعد توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، حيث تنص الزيادة على منح علاوة برواتب المستفيدين والتابعين لهم، وهذا يدل على زيادة حساب المواطن شهر فبراير 2024، والتي سوف تكون كالتالي:

زيادة 720 ريال سعودي لرب الأسرة المستفيد من حساب المواطن.

زيادة 360 ريال سعودي للتابع الأكبر من 18 عام.

زيادة 215 ريال سعودي للتابع الأقل من 18 عام.

ما هي شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن؟

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في برنامج حساب المواطن وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يشترط أن يكون المتقدم غير متزوج.

أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المنخفض.

كما يمكن لزوجة المواطن السعودي التقديم في برنامج حساب المواطن.

ألا يكون المتقدم من أصحاب الأملاك والعقارات.

موعد صرف حساب المواطن دفعة فبراير 2024

وخلال الساعات الأخيرة ترددت الكثير من الشائعات والأخبار المغلوطة والتي تفيد تغيير موعد نزول حساب المواطن دفعة فبراير 2024، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أكدت أن هذه الأخبار غير صحيحة وأنه من المقرر أن يتم نزول دفعة فبراير 2024 في الموعد المحدد لها ، على أن يتم إيداع مستحقات المستفيدين بداية من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، ليتمكن المواطنبن من صرفها يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 من كافة البنوك السعودية.