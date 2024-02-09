تابع ح147.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 مترجمة dailymotion وجميع القنوات الناقله

تمكن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 بجذب انتباه العديد من الجماهير داخل الوطن العربي بأكمله وأيضاً تركيا، حيث يعد المسلسل من أقوى وأضخم الأعمال التركية التاريخية التي بثها مؤخراً في عام 2019، ومنذ البدء في الإعلان عن الحلقة الجديدة ازداد البحث عن ترددات القنوات الناقلة وأبرز المواقع التي تنقله بشكل حصري كالموقع الإلكتروني قصة عشق.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147

حقق مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 أرقاماً قياسية منذ انطلاق عرضه، وبالأخص عند بث الحلقة الجديدة، حيث تدور أحداث المسلسل حول القائد عثمان الغازي الأول مؤسس الدولة العثمانية، والذي قام بنقلها من الضياع والفقر إلى الاستقرار والقوة، ومن ثم يسير أولاده على نفس خطاه ونهجه.

وعلى صعيد آخر تتضمن أحداث الحلقة الجديدة العديد من المشاهد المثيرة والشيقة، والتي من أهمها هروب جيركو تاي وظهور شخصية إيشا والسيد تاج الدين ينويان قائد المغول، وخلال أحداث الحلقة تتعرض شخصية السيدة مالهون زوجة عثمان إلى إصابة خطيرة.

تردد القنوات الناقلة للمسلسل التركي قيامة عثمان

تعتبر قناة ATV التركية من أبرز القنوات التي تبث مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس، وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ولقد تبث القناة المسلسل في يوم الأربعاء بمعدل حلقة كل أسبوع بعد عرضها في تركيا مباشرة.

وفيما يلي تردد القنوات التي تعرض المسلسل التركي المؤسس عثمان:

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة عبر القمر الصناعي ترك سات