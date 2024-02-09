فرحي العيال وروقي عليهم .. تردد قناة طيور الجنة 2024 للأطفال على النايل سات والعرب سات.. اضبطها الان وشاهد اجمل الاغاني!!

تُعتبر ترددات قناة طيور الجنة للعام 2024 الخاصة بالأطفال من بين الترددات الرئيسية التي يبحث الكثير للحصول عليها، نظرًا لما تمثله هذه القناة من أهمية في تقديم محتوى ذات قيمة عالية للصغار في كل من المجالين التعليمي والترفيهي وقد صارت القناة واحدة من القنوات المهمة في العالم العربي بفضل شعبيتها الواسعة ومحتواها المتنوع الذي يضم مجموعة من الأناشيد الهادفة والبرامج التي تساهم في تنمية مواهب وقدرات الأطفال. يولي المسؤولون عن القناة اهتمامًا كبيرًا بإعداد محتوى يراعي المعايير الأخلاقية الخاصة مجتمعاتنا الشرقية، متجنبين أي محتوى يحتوي على عنف أو أذى أو انفعالات سلبية، مما جعل القناة واحدة من أهم القنوات الموجودة في العالم العربي.

تردد قناة طيور الجنة 2024 للأطفال

تحولت قناة طيور الجنة إلى واحدة من القنوات الرئيسية الموجهة للأطفال بسبب حبهم الشديد للقناة تساهم القناة في قيم هامة في نفوس الطفل من خلال تقديمها لبرامج تلفزيونية وأناشيد مختارة تعزز مبادئ الصدق والإخلاص والاخلاق الرفيعة، وتحجبهم عن الانحرافات والكلام السئ والسلوكية كالكذب والغيبة والبغضاء، وتتميز أيضاً بثها لبعض البرامج التعليمية تهتم بتعليم الصغار الأرقام، الحروف، والألوان بكل من اللغة العربية واللغات الأجنبية، وتلتزم باللغة العربية في كل محتوياتها حتى تضمن الوصول لجميع الأطفال في كل أنحاء العالم العربي بشكل واضح ومناسب.

يمكنكم استعراض بث قناة طيور الجنة من خلال تعديل إعدادات الاستقبال التالية:

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد 11274.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

كما يمكن استقبالها عن طريق :