جدول اجازات شهر ابريل 2023 الرسمية بمناسبة شم النسيم وعيد الفطر

جدول اجازات شهر ابريل الرسمية 2023، يزداد البحث عن الاجازات الرسمية لشهر ابريل حيث يكون لشهر ابريل عدد كثير من الاجازات الرسمية، تتوزع بين اجازات دينية واجازات رسمية و اجازات وطنية، ومن خلال موقع البديل سنوفيكم بجدول الاجازات الرسمية لشهر ابريل بالتفاصيل.

جدول اجازات شهر ابريل 2023ح

الأحد الموافق 16 إبريل 2023 يكون اجازة عيد القيامة المجيد (خاص بالمسيحين).

الاثنين الموافق 17 أبريل إجازة بمناسبة عيد شم النسيم 2023.

الجمعة الموافق 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك إجازة رسمية.

السبت الموافق 22 أبريل ثاني أيام عيد الفطر إجازة رسمية.

الأحد الموافق 23 أبريل ثالث أيام عيد الفطر إجازة رسمية.

الثلاثاء الموافق 25 أبريل عيد تحرير سيناء إجازة رسمية.

وفقًا لجدول الإجازات الرسمي لشهر أبريل 2023 المعلن من التجندة الرسمية لمجلس الوزراء ياخذ الموظفون في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بفترة إجازة ممتدة تصل إلى 14 يومًا خلال هذا الشهر. وتشهد أبريل 2023 عددًا كبيرًا من المناسبات الرسمية، حيث يحتفل المصريون بعيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى عيد تحرير سيناء وعيد رأس السنة.

موعد اجازة شم النسيم 2023