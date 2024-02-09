“نزلها” كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية PDF الوجبة الاخيرة منصة مظلتي وزارة العمل

يرغب الكثير من المواطنين في دولة العراق، من معرفة استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث إن هذه الوجبة ما زالت قيد عملية المراجعة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حتى أن العديد من المتقدمين في حالة انتظار كبيرة من أجل القيام بالتعرف على الذين تم قبولهم في هذه الوجبات داخل مختلف محافظات العراق، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية وجبة أخيرة

هناك بعض الخطوات التي يسهل القيام بإتباعها لكي يتم استخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، كما على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.

القيام بتحديد الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية.

ثم يتم على الفور تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

الضغط على زر “تنزيل”.

لتتمكن من استخراج الكشوفات عبر موقع الوزارة.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

حتى يتم قبول المتقدم في برنامج الرعاية الاجتماعية، لابد من انطباق الشروط التي تتمثل في الأتي:-