النصابة البلوجر سلمي الغزولي “نصبت على 2000 ست وكسبت على قفاهم مليون جنية وهربت”!! أعرف التفاصيل

تزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن البلوجر سلمي الغزولي حيث انها تعتبر من صانعي المحتوى التي يريد الناس معرفة المزيد عنها بسبب الأحداث الأخيرة التي تداولت حول حياتها الشخصية مما يثير فضول متابعيها ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الإطلاع على المزيد عن صناعة المحتوى الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي سلمي الغازولي وعن ما يتم تداوله حول نصبها على ما يزيد عن 2000 فتاة وسيدة مصرية تابعوا معي.

البلوجر سلمي الغزولي

تم تسريب مقطع صوتي للبلوجر سلمى الغزولي الذي قامت بالاعتراف فيه انها نصبت على بعض الضحايا الذي يصل عددهم الى 2000 فتاوى سيدة تريد التجارة في الملابس وكان محتوى المقطع انها نصبت عليهم في مبلغ يتراوح من 900 مليون جنيه الى مليار جنيه حيث ادعت انها تعمل في أحد المتاجر الخاصة بالملابس التي تسمى بمعركة شي ان العالمية وبعض متاجر مستحضرات التجميل الاخرى حيث قالت في التسجيل الفلوس معايا ما حدش يخاف واعتبر الضحايا ذلك التسجيل دليلا على صحة الاتهامات التي انتسبت إليها حيث انه تقدم في البلوجر وسلمى الغزولي العشرات من البلاغات من بعض السيدات في محافظة المنوفية و محافظة القاهرة في مركز شرطة أشمون وقد اوهمتهم بشراء بعض البضائع من ماركة شي ان واوهمتهم ايضا بالحصول على الأرباح وصار ذلك الجدل بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها المجني عليهم انها نصابة وهم الان في انتظار العدالة وبنتظار رجوع أموالهم التي قاموا بدفعها للبلوجر سلمى الغزولي.