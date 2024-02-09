نقول مبروك ولا ايه؟! نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2024 “الكل نجح”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2024 وذلك من قبل جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومن المحدد أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد اعتمادها من قبل محافظ أسوان ،وقد انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 يناير 2024 ، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لجميع أوراق الطلاب وإعلان النتيجة رسميًا خلال الساعات القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2024

يترقب جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية حيث تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة التي استغرقت مدة كبيرة من الوقت ، وسيتم ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بأسوان ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس ، وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024

يستطيع جميع طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور بمحافظة أسوان الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول خلال الساعات القليلة القادمة وذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن طريق الخطوات التالية: