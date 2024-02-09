رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024جميع المحافظات… عبر بوابة الوزارة الالكترونية epedu.gov.iq

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، خاصة بعد أن أعلنت عن وزارة التعليم العراقية عن الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها أنه من المقرر أن يتم رفع درحات الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة وذلك تيسيراً على الطلاب ،وأكدت الوزارة إلى أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن ظهور النتائج على عدد من المواقع الالكترونية الأخرى، وأضافت إلى أن نتائج الثالث متوسط لن تكون متاحة إلا على الموقع الرسمي للوزارة فقط، وإليكم خطوات الإستعلام……

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية أن الوزارة انتهت من رفع نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024، على الموقع الرسمي للوزارة وأكدت الوزارة أنها اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى المحافظات العراقية، وأشاد عدد كبير من الطلاب بسهولة أسئلة الامتحانات في المواد الدراسية وأكدوا أن معظم الأسئلة كانت من أسئة الكتاب المدرسيـ والمراجعات التهائية التي أعلنت عنها الوزارة، وفيما أعرب وزير التعليم العراقي عن بالغ سعادته في المجهودات الكبيرة التي قامت بها القيادات التعليمية منذ بداية العام الدراسي، وتوجه بخالص التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة.

رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024