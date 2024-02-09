بالخطوات.. التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر عبر موقع aadl.com.dz “استعدوا للتقديم”

واحدة من المشاريع السكنية التي تقف الحكومة الجزائرية من خلالها بجانب المواطنين والمواطنات هي سكنات عدل، وقد أعلن رئيس الجمهورية في وقت سابق عن موعد طرح سكنات عدل 3 ، حيث يحصل عليها من تتوافر به الشروط ويلتزم بتقديم كل المطلوب للحصول على هذه الوحدات، وبتقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل سكن عدل 3، فتابعوا معنا.

موعد فتح سكنات عدل 3 الجزائر

سبق أن وضح الرئيس الجزائري في وقت سابق أنه مع بداية عام 2024 الحالي سيتم فتح عدل 3 ليكون متاح أمام المواطنين للتسجيل والحصول على هذه الوحدات، حيث سكنات للإيجار، بيع بالإيجار للمواطنين والمواطنات من تتوافر بهم الشروط، ومتوقع كما نقلت بعض الصحف الرسمية أن يتم فتح الموقع بنهاية شهر فيفري الجاري 2024، ولكن لا يوجد موعد لفتح التسجيل محدد الآن، وعند فتح التسجيل سيتم الإعلان بشكل رسمي، وبعض الشروط للتقديم كما يلي:

دخل الأسرة بين مبلغ 24000 دينار وست مرات للحد الأدنى لراتب الأجر الوطني، اي مبلغ 120 ألف دينار بالشهر.

عدم امتلاك الشخص أو الزوجة لأي ملكية سواء قطعة أرض أو أرضة للبناء أو استفادته من أي مساعدة مالية من الحكومة الجزائرية.

يقوم المتقدم بدفع الأقساط وكل ما يخص الدفع.

علمًا بأن الشروط هي نفسها في اكتتاب 1 و2 من عدل، وأكد المسؤولين أكثر من مرة أن الشروط نفسها ولم تتغير.

التسجيل في سكنات عدل 3

ثمة من الشروط يجب أن تتوافر بالمتقدم،وبالنسبة لخطوات التسجيل فهي كالتالي:

على المتقدم الولوج إلى موقع وكالة عدل الجزائرية الموجودة على الشبكة.

الجزائرية الموجودة على الشبكة. اختر عدل 3 وقم بتعبئة استمارة التقديم، وارفع الوثائق المطلوبة، ثم قدم الطلب وانتظر الرد عليه.

مع العلم أن الوحدات السكنية تأتي بمساحات مختلفة حسب ما يختاره المتقدم.