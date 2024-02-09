جميع المحافظات بالاسم فقط “هنـــا” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 وذلك بعد اعتماد النتيجة من قبل اللواء “جمال نور الدين” محافظ كفرالشيخ وذلك بنسبة نجاح وصلت إلى 80% ويمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن طريق رقم جلوس الطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ عن كيفية الاستعلام عن النتيجة والتي ظهرت خلال الساعات الأخيرة الماضية ، وقد أنتهت جميع الإدارات التعليمية بمحافظة كفرالشيخ جميع أعمال التصحيح والمراجعة بكل دقة وتم رصد درجات الطلاب إلكترونيًا عبر موقع مديرية التربية والتعليم يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 ويستطيع الطالب الحصول على النتيجة بمجموع الدرجات ودرجات المواد بكل سهولة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2024

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفرالشيخ يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن النتيجة وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن طريق الخطوات التالية: