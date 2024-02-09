نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024 “النتائج مبشرة ونسبة النجاح عالية جدًا”
يبحث طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في الساعات الاخيرة الماضية بمحافظة البحيرة عن نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة البحيرة ، هذا وقد أنهى طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول للعام الدراسي 2023-2024 امتحانات الشهادة الاعدادية في خلال الاسبوعين الماضيين وفيما يلي سنعرض لكم موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة وكيفية الحصول عليها .
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024
يترقب العديد من الطلاب والطالبات واولياء الامور موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية ، هذا وقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من قبل نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع ، وقد تم رصد جميع الدرجات لجميع المواد الدراسية ، وقالت بلبع ان نسبة نجاح الشهادة الاعدادية للترم الاول للعام الدراسي 2023-2024 في محافظة البحيرة 80,3% ، وقد قامت بتقديم التهنئة لأوائل الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة ، وقامت بتهنئة جميع الطلاب والطالبات الناجحين ، هذا وقد حصل أول الشهادة الاعدادية للترم الاول بمحافظة البحيرة للعام الدراسي الحالي على مجموع 140 درجة ، أي انه قد حصل على الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية .
كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024
من خلال الخطوات التي سنعرضها فيما يلي يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة البحيرة بكل سهولة ، اتبع الاتي :
- 1-ادخل على الموقع الرسمي لبوابة التعليم الاساسي بمحافظة البحيرة من هنا
- 2-قم باختيار الصف الدراسي التابع له (الصف الثالث الاعدادي)
- 3- قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب .
- 4-انقر على عرض النتيجة