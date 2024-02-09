“الحق ابني بيتك قبل ما يغلى تاني” أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 9/ 2/ 2024|| بكام طن حديد عز والاستثماري؟

يتابع المواطنون أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق يومياً، لمعرفة ما توصلت إليه الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وفي ظل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية ارتفعت معها أسعار الحديد والاسمنت بصورة كبيرة، حيث أنها تتأثر بارتفاع سعر الدولار وغيرها، لذا سنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024 في الأسواق.

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024 استقراراً ملحوظاً، وقد جاء هذا عقب الاتخفاض الملحوظ الذي شهده سعر طن الحديد في المصانع، حيث نشرت أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء بيانات بانخفاض سعر طن الحديد.

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن حديد عز وصل إلى نحو 56508.57 جنيهاً.

سعر طن الحديد الاستثماري وصل إلى نحو 54776.39 جنيهاً.

سعر طن حديد الجارحي 49 ألف جنيهاً.

سعر طن حديد بيانكو 49 ألف جنيهاً.

وصل سعر طن حديد الدخيلة 52 ألف جنيهاً.

بلغ سعر طن حديد الدخيلة 52 ألف جنيهاً.

تراوح سعر طن المراكبي 49 ألف جنيهاً.

سعر طن الأسمنت اليوم