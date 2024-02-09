ظهرت حالًا من غير رقم جلوس “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024” .. مبروك النجاح

في الساعات الاخيرة الماضية ازداد البحث من قبل طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج للعام الدراسي 2023-2024 عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج ، ومن المعروف انه تم الانتهاء من امتحانات الشهادة الاعدادية قبل الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي ، ويبحث الجميع من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بسوهاج عن نتيجة الشهادة الاعدادية وهذا ما سنعرضه لكم في السطور القادمة .

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024

قام الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الاول للعام الدراسي 2023-2024 وقال ان نسبة النجاح العامة 86% فيما اوضح ياسر محمود ان عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الاعدادي بسوهاج بلغ نحو 83 ألف و 717 طالب وطالبة ، وقد بلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر حوالي 71ألف و343 طالب وطالبة بنسبة نجاح 86% موضحا ان قطاع الشمال حصل على نسبة 73% وقطاع الوسط حصل على نسبة 87% وقطاع الجنوب حصل على نسبة 91% .وقد قام الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بتهنئة جميع الطلاب والطالبات الناجحين وقدم تهنئة خاصة لأوائل الشهادة الاعدادية بالمحافظة حيث حصل اول الشهادة الاعدادية بالمحافظة على مجموع 140 درجة حيث حصل على الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية ، هذا ومن المعلوم ان اجازة منتصف العام الدراسي ستنتهي يوم الجمعة المقبل وتبدا الدراسة للترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024 يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير .