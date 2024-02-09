رسميا الان.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لجميع الموظفين وجدول زياده الحد الادنى للأجور

بالتزامن مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بعد الزيادة الجديدة، أعلنت وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50% وزيادة مرتبات أصحاب المعاشات خلال الشهر القادم، ويأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تم الإفصاح عنها منذ يومين، وبالنسبة لموعد الصرف فإن الحكومة خصصت 5 أيام من كل شهر ميلادي، على أن يتم إيداع المستحقات المالية بماكينات الصرافة خلال تلك الأيام.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

كشفت الجهات المعنية عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بكافة محافظات الجمهورية، حيث خصصت الوزارة خمسة أيام من كل شهر ميلادي يتم أثنائها صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي، كما حددت الجهات المختصة 3 أيام من أجل صرف المستحقات المتأخرة لكل عامل ويأتي ذلك في إطار حرص وجهود وزارة المالية المصرية نحو التسهيلات على العاملين بكافة الجهات الإدارية بالدولة، وحفظاً على التدفقات النقدية للدولة.

الحد الأدنى لأجور الموظفين عن شهر فبراير 2024

جاء الحد الأدنى لرواتب الموظفين لشهر فبراير على النحو التالي:

يتقاضى الشاغلين الدرجة الأولى أو ما يعادلها نحو 7000 آلاف جنيه.

بينما يصل راتب العاملين بالدرجة الثانية أو ما يعادلها نحو 6500 آلاف جنيه.

في حين يصل راتب العامل بالدرجة الثالثة أو ما يعادلها إلى 6000 آلاف جنيه شهريا.

يبلغ راتب العاملين بالدرجة الرابعة نحو 5500 ألف جنيه.

أما بالنسبة للدرجة الخامسة أو ما يعادلها نحو 5000 آلاف جنيه.

كذلك يصل راتب الدرجة السادسة ونحوها إلى 4500 ألف جنيه.

موعد صرف رواتب شهر فبراير بعد الزيادة الجديدة

خلال الساعات الماضية قام رئيس الجمهورية بالإعلان عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 50%، ليصل الراتب الشهري نحو 6 آلاف جنيه، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري ومن المفترض أن يتم العمل بهذا القرار خلال هذا الشهر.