اعرف حالًا “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024” .. مبروك النجاح للجميع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ انتهاء الطلاب من امتحانات الشهادة الاعدادية عن أنه يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الإلكترونية وقامت بتحديد موقع الكتروني للاستعلام عن النتيجة حيث ان وزارة التربية والتعليم تعمل دائما على تقديم الخدمات للطلاب وأولياء الأمور بهدف تسهيل الحصول على الدرجات وتقليل الازدحام داخل المدارس بعد عرض النتيجة ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على المزيد عن نتيجه الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024 تابعوا معي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024

تم الاعلام من قبل محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة أن نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2023 و 2024 بلغت به نسبة النجاح إلى ما يصل الى 84% من جميع المتقدمين للامتحانات وجاء ذلك في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان ورئيس لجنة النظام والمراقبة عادل يحيى محمد والجدير بالذكر أنه تقدم لامتحانات ما يقرب من 8235 طالب وطالبة حضر منهم الى الامتحانات ما يقرب من 8200 طالب وطالبة حيث انه يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسى الاول محافظة شمال سيناء من خلال الرابط المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طريق النقر على هذا الرابط، او يمكنكم الاستعلام ايضا من خلال موقع نتيجه نت للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول عن طريق النقر على هذا الرابط.