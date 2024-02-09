بسرعة قبل الباقي “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024” .. ظهرت بالاسم بس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بعد اجتيازهم امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم 24 يناير الماضي، يترقب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية، بالإضافة إلى أولياء أمورهم، بفارغ الصبر موعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، تزايدت هذه الرغبة بعد ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي في بعض المحافظات الأخرى خلال الأيام القليلة الماضية بعد اعتمادها من قبل المحافظين.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024

أعلن محمود الفولي، نائب وزير التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على أهمية النتائج النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2024، وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن هذه النتائج بعد انتهاء عمليات المراجعة النهائية، حيث يتم حاليا استعراض الإجابات وتسجيل الدرجات في مدة تصل إلى 3 أيام في مركز التصحيح ومن ثم ستعلن النتائج النهائية في المدارس ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية 2024

يمكنك الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية من خلال الضغط هنا

بعد الدخول إلى الموقع، قم بكتابة رقم الجلوس أو اسم الطالب في الحقل المخصص.

ثم، اضغط على كلمة “استعلام”.

في النهاية، ستظهر لك بيانات درجات الطالب.

درجات الصف الثالث الاعدادي 2024

درجات جميع المواد لطلاب المرحلة الإعدادية 2024، وهي موزعة على النحو التالي: