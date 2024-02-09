مبروك النجاح “نتائج أولى ثانوي 2024 ترم اول والصف الثاني الثانوي” بالاسماء فقط

ظهرت خلال الساعات الماضية نتائج أولى ثانوي 2024 ترم اول في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة بعد انتهاء جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل يوم الأربعاء الماضي ، وتتم عمليات التصحيح داخل المدرسة ويمكن الاستعلام عن الدرجات من خلال زيارة المدرسة التابع لها الطالب ، كنا ظهرت نتيجة الصف الثاني الثانوي خلال الساعات الأخيرة الماضية.

نتائج أولى ثانوي 2024 ترم اول

يمكن لجميع طلاب وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الثانوي الإستعلام عن نتائج أولى ثانوي 2024 ترم اول الآن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق الرقم القومي للطالب حيث تم رصد جميع درجات الطلاب بعد الانتهاء من تجميعها مع أعمال السنة ونتيجة الامتحانات التحريرية والعملية من قبل المدرسة التابع لها الطالب ، وجاء مجموع درجات الصف الأول الثانوي من 240 درجة مقسمة على جميع المواد الدراسية المختلفة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الاول

بعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي يبحث الكثير من الطلاب عن رابط الاستعلام عن النتيجة ودرجات المواد المختلفة وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طريق الخطوات التالية: