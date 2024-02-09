ضحك وفرحة طول اليوم.. نزل تردد قناة طيور الجنة أطفال الجديد 2023 toyoraljanah

تعتبر قناة طيور الجنة أطفال، من أفضل القنوات الطفولية التي تنقل العديد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية الشيقة، إضافة إلى نقلها للمزيد من الأغاني والأناشيد الدينية، كما أن القناة تنقل كذلك الكثير من البرامج الفضائية المميزة التي يبحث عنها شريحة كبيرة من الأطفال حول العالم، هذا ويمكن استقبال القناة على الأقمار الصناعية المختلفة سواء العرب سات والنايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة طيور الجنة هو النايل سات.

بينما التردد الجديد لقناة طيور الجنة 11258.

استقطاب قناة طيور الجنة يكون أفقي.

استقبل تردد قناة طيور الجنة toyoraljanah 2024

ويسهل القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة طيور الجنة على العرب سات، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11315.

بينما استقطاب القناة هو أفقي.

معامل الترميز فهو أفقي.

استقبل قناة طيور الجنة الجديد

ويكون استقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة بالدخول إلى إعدادات جهاز الرسيفر، ومن ثم يتم القيام بإدخال التردد الجديد لقناة طيور الجنة وتحديد القمر الصناعي بعد ذلك، ليتم الكشف بعدها عن التردد الجديد للقناة وإمكانية تنزيله بكل سهولة.