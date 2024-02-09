رسميًا “موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024” بعد تعديل الخريطة الزمنية للطلاب

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الامور وجميع المهتمين بالعملية التعليمية عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 هو أول أيام بداية الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية ومن الجدير بالذكر أن اجازة نصف العام تستمر لمدة اسبوعين وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير القادم ومن المتوقع أن تظهر نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأيام القادمة.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير القادم وذلك حسب خطة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي ، ومن المحدد أن تستمر الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوع دراسي لجميع المراحل الدراسية المختلفة ومن الجدير بالذكر أن اجازة نصف العام موحدة لجميع طلاب المدارس والجامعات في جميع الجامعات المصرية والمدارس الحكومية والخاصة.

موعد امتحانات نهاية العام 2024

بعد التعرف على موعد الفصل الدراسي الثاني يبحث الكثير من الطلاب عن موعد امتحانات نهاية العام وموعد نهاية الفصل الدراسي الثاني 2024 حيث ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 6 يونيو 2024 ، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو 2024 لجميع سنوات النقل ، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 2 يونيو 2024 ٍيتم الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي خلال الشهر القادم وفق خطة وزارة التربية والتعليم.