متى ينزل حساب المواطن مصرف الراجحي الدفعة 75شهر فبراير 2024

متى يتم إيداع مبالغ برنامج حساب المواطن في مصرف الراجحي؟ يعد هذا السؤال واحدًا من بين الاسالة الشائعة التي يتقدم بها المستفيدين من البرنامج في الفترة الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية، يمثل برنامج حساب المواطن أحد أبرز الدعم التي توفرها الحكومة السعودية للعائلات والأفراد الذين يعانون من ضعف في الدخل، كي يستطيعوا العيش بشكل مناسب، وقد قدمت الخدمة لهذا الاستفسار الهامه حول مواعيد تحويل مبالغ حساب المواطن إلى بنك الراجحي، وذلك استجابة لاستفسارات من المستفيدين من البرنامج، وأكد في التصريح أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المعنية بصرف الدعم المقدم من حساب المواطن.

متى يتم إيداع مبالغ برنامج حساب المواطن في حسابات بنك الراجحي؟

قدمت خدمة المستفيدين توضيحاً يتعلق بتساؤلات حول موعد إيداع حساب المواطن في مصرف الراجحي بمصر، حيث أوضحت أن عملية الإيداع تتم عادة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، اذا لم يتعارض هذا اليوم مع عطلة رسمية داخل المملكة العربية السعودية في هذه الحالة، يتم تغيير الموعد، وتأخذ المملكة اهتمام بجدول العطلات والإجازات الرسمية، وبناءً عليه من الممكن أن يتم تقديم أو تأخير موعد الإيداع ليوم واحد فقط، لذلك، يكون موعد تحويل المبالغ على حسابات المواطنين في البنك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وهو نفس موعد إيداع الرواتب في مصرف الراجحي.

شروط برنامج حساب المواطن