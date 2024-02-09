خـزن براحتك لرمضان.. اسعار الدواجن اليوم في المحلات والاسواق + بكام اسعار الفراخ البيضاء والبيض

استقرت اسعار الدواجن اليوم الجمعة وذلك بعد الارتفاع غير المسبوق خلال الفترة الأخيرة حيث سجل سعر الكيلو للفراخ البيضاء نحو 92 جنيه بالمزارع وتصل الي المستهلك بالمحلات التجارية بما يزيد عن 100 جنيه، يأتي هذا الارتفاع مؤخرا بسبب موجة البرد القارص الذي يساهم في زيادة التكلفة على المزارع مع زيادة أسعار الاعلاف وهذا أثر بالسلب على أسعار الدواجن ولذلك نوضح لكم عبر سطور المقال اسعار الدواجن اليوم فتابعوا معنا.

اسعار الدواجن اليوم

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ان هناك تراجع في اسعار الدواجن سجلتها الايام الاخيرة نتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، وهذا أدى الي انخفاض سعر الاعلاف حيث سجل سعر الطن انخفاضا بقيمة 1000 جنيه ليصل الي 30 ألف جنيه، وأشار الى أن التراجع المستمر في سعر العلف سوف يساهم في خفض أسعار الفراخ خلال شهر رمضان، ونقدم اليكم سعر الدواجن اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 كما يلي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزارع نحو 93 جنيها وتصل الي المستهلك بين 103 حتى 108 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الساسو بالمزارع يبلغ نحو 111 جنيه وتصل الى المستهلك بسعر 122 جنيه.

سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع بسعر 132 جنيه وتباع بسعر 143 جنيه في المحلات التجارية.

سعر كيلو الفراخ أمهات البيضاء يبلغ نحو 83 جنيها.

سعر كيلو البانيه يتراوح بين 220 حتى 250 جنيها بالأسواق، بينما سعر كيلو الاوراك سجل نحو 110 جنيه أما كيلو الكبد والقوانص يتراوح بين 90 حتى 100 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض شركات يتراوح بين 30 حتى 36 جنيها أما الكتكوت الابيض قطعان يتراوح بين 30 و 31 جنيها، سعر الكتكوت الساسو يترواح بين 11 و 12 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم

استقر سعر البيض اليوم الجمعة وذلك بعد ارتفاع خلال الاسبوع الماضي ونقدم اليكم سعر كرتونة البيض فيما يلي: