رقم الاتصال المجاني لحساب المواطن .. اتصل بخدمة العملاء للإجابة على خدمة الزبائن!!

ما هو رقم الاتصال المخصص لخدمة الزبائن لدى برنامج حساب المواطن؟ نريد الحصول على هذا الرقم لتقديم الشكاوى بطريقة سريعة أو لتلقي الإجابات على الأسئلة المتعلقة بالدفعات الأخيرة، أو بعض المشكلات التي قد تحدث أثناء عملية التسجيل أو استفسارات حول باقي الخدمات التي توفرها الحكومة السعودية من خلال دعم برنامج حساب المواطن، هذا البرنامج الذي يعتبر مفيداً للآلاف من المواطنين اصحاب الدخل المحدود والأسر اصحاب الدخل المتوسط، بالإضافة إلى فئات خاصة تم تسجيلها مؤخرًا في البرنامج لكي تستفيد من الدعم الشهري الذي تمت زيادته منذ أشهر لكي يناسب الارتفاع الأخير في أسعار السلع.

ما هو رقم خدمة العملاء في حساب المواطن ؟

مع اقتراب موعد توزيع مستحقات حساب المواطن، ازداد استفسارات المواطنين وذلك من خلال التواصل مع الرقم المجاني المخصص لحساب المواطن بهدف الاستعلام عن مشكلة ما أو طلب الدعم والخدمات، يمكن للمواطنين التواصل مع فريق الدعم لحساب المواطن بطرق مختلفة، ومن أهم هذه الطرق هو الرقم الموحد 19912 أو من خلال مركز الاتصال، الذي يفتح أبوابه للمواطنين من يوم الأحد إلى الخميس، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، ويقوم مركز خدمة العملاء @citizen_care على تويتر بتقديم المساعدة طوال اليوم من الساعة 1 ظهراً إلى 11 مساءً، باستثناء يومي الجمعة والسبت.

صوتك مسموع: تعمل على مدار الساعة.

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حاسبة حساب المواطن الجديدة.

لكي تحصل على المعلومات الخاصة بحساب دعم الأسرة، عليك عزيزي المواطن القيام بالإجراءات التالية: