ينافس الايفون .. سعر ومواصفات خرافية هاتف Samsung Glaxy S24 وكاميرا خرافية

أعلنت شركة سامسونج مؤخراً بإصدار هاتفها الجديد،والمقرر عرضه في المحلات خلال ايام قليلة، السامسونج جالاكسي S24 في الأسواق، هذا وقد أعلنت أيضاً الشركة عن مواصفات هذا الهاتف الذي يمتلك قدرات كبيرة تتخطى في بعض الاوقات مواصفات هواتف ايفون وبعض المنافسين، وجاء الهاتف بمزايا تقنية متميزة وبسعر مرتفع كذلك، ومع ذلك شدت هذه الخصائص الكبيرة الكثير من الاشخاص المستهلكين والمعجبين إلى هذا الموبايل وشرائه، وقد لقي الجهاز بشهادة واعجاب الكثير والغالبية الكبري من المستخدمين، رغم وجود بعض الشكاوى تتعلق بنقاط ضعف معينة.

مواصفات هاتف Samsung Glaxy S24

قبل مناقشة العيوب المتعلقة بالهاتف Samsung Galaxy S24، سوف نعرض لكم شكل كامل لخصائص الجهاز الجديد الصادر عن شركة سامسونج. وإليكم تفاصيل المواصفات: الهاتف Samsung Galaxy S24:

الماركة سامسونج

الشاشة بقياس 6.2 بوصات – بمعدل تحديث 120 هرتز – تقنية Dynamic AMOLED 2X

الذاكرة256 جيجا بايت أو 512

الرام 8 جيجا بايت

الكاميرا50+10+12 ميجا بيكسل

يعتمد المعالج Exynos 2400 على تكنولوجيا الدقة العالية بأربعة نانومتر، وهو مبني على بنية تتألف من عشرة أنوية للمعالجة.

البطارية4000 مللي أمبير

السعر800 دولار.

شكاوى مستخدمي هاتف Samsung Glaxy S24

صرحت مجموعة من مستعملي الهواتف الذكية عن عدم رضاهم من درجة وضوح الصور التي انتجتها كاميرات أجهزتهم، حيث لاحظوا وجود ظلمه في التفاصيل عند التقاط الصور بواسطة الكاميرا الأساسية للجهاز، كما ذكر بعض هؤلاء المستعملين أن تجاوزات في تعديل الصور قد ساهمت في التأثير سلبيًا على جودتها.