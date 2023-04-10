بعد الإعلان عن موعد إيداع حساب المواطن شهر أبريل 2023.. أعرف خطوات الاستعلام

يترقب جميع الأشخاص موعد إيداع حساب المواطن ، فمن المعروف أن هذا الدعم سيتم صرفه غدًا الإثنين العاشر من إبريل، وذلك ما أوضحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أن الوزارة ذكرت شروط الاستفادة من هذا البرنامج، كذلك أنها بينت خطوات التسجيل لمن يريد الاستفادة منه.

موعد إيداع حساب المواطن

سيكون موعد إيداع حساب المواطن ، غدًا 10-4-2023م، على حسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية، كذلك أنها بينت أن تلك الدفعة لن يكون بها دعمًا إضافيًا، ومن يقول ذلك فإنه يقوم بترويج شائعات عن البرنامج، لذا فلا بد أن يتم أخذ كافة المعلومات الخاصة بحساب المواطن من الموقع الأساسي والرئيسي للبرنامج، ومن لديه أية استفسارات تتعلق بالبرنامج فعليه أن يتصل على الرقم الموحد المعلن عنه من قبل الموارد البشرية، وهو 19912، أو أن يقدم هذا الاستفسار على خدمة حساب المستفيدين المتواجدة بتويتر.

شروط برنامج حساب المواطن

لحساب المواطن عدة شروط لازمة على الشخص المستفيد منه، من بينها كل ما يلي: