نقل النفوس وجبة شهر فبراير 2024 pdf كشوف كاملة| تنزيل اسماء الوجبات الجديدة 125 و126 و 127 للمتقدمين على (نقل النفوس – تغيير الاسماء والالقاب)…نتابع من خلال البديل الأخباري أخر أخبار أسماء نفل النفوس الوجبات 125 و 126 و 127، حيث أعلنت مديرية الأحوال والجوازات والإقامة بالعراق، عن كشوف وقوائم المتقدمين نقل النفوس بالعراق 2024 عبر بوابة حكومة المواطن Ca.Iq، وفيما يلي وعبر السطور التالية، سوف نوضح لكم خطوات ورابط تنزيل أسماء نقل النفوس الوجبات الجديدة 125و126و 127.

أسماء نفل النفوس الوجبات الجديدة

تم اعتماد أسماء وجبة شهر فبراير2024 للمتقدمين على برنامج نقل النفوس في العراق، تعد هذه الوجبة من أهم المواضيع التي يبحث عنها العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق، وقد أثارت جدلاً واسع النطاق في الأونة الأخيرة، نظرًا لعرض وجبات جديدة من برنامج نقل النفوس التي تمت من قبل وزارة الداخلية.

الاستعلام عن أسماء الوجبة 125 و126 و 127 نقل النفوس

يمكن الاستعلام عن أسماء الوجبة (125 و 126 و 127) للمتقدمين على نقل النفوس عبر بوابة المواطن الحكومية التابعة لوزارة الداخلية في العراق، والجدير ذكره أن هذا البرنامج يهدف إلى تسهيل عملية نقل النفوس بين المحافظات وتوفير فرص عمل للمواطنين في مناطق أخرى.

تنزيل كشوف أسماء نقل النفوس الوجبات الجديدة فبراير 2024

وفقًا لتوجيهات وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، تمت الموافقة من قبل المدير العام اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي على نقل النفوس (الوجبة 125 و126 و127) للمواطنين الذين تقدموا بطلباتهم عبر حكومة المواطن الإلكترونية في بغداد والمحافظات، والذين يتم ذكر أسماؤهم في قوائم نقل النفوس، مشيراً سيادته إلى ضرورة زيارة مديرية شؤون الأحوال المدنية التي تقع في بغداد / السنك للمراجعة وذلك من قبل المواطنين الذين تم شمولهم ضمن قوائم وأسماء نقل النفوس الوجبات 125 و 126 و 127.

أما عن خطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس عبر حكومة المواطن الإلكترونية فيتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حكومة المواطن الإلكترونية.



النقر على أيقونة متابعة الطلب .



إدخال البريد الإلكتروني.



إدخال رقم الهاتف .



إدخال رمز المرور .



النقر على عرض الطلبات

وجبات نقل النفوس

تعد هذه الوجبات الجديدة 125 و 126 و 127 جزءًا من سلسلة وجبات نقل النفوس التي تمت في العراق، حيث قدمت الوزارة جهودًا مستمرة لتحسين هذا البرنامج وتلبية احتياجات المتقدمين وتسهيل إجراءات النقل، ومن المتوقع أن يستمر العمل على تطوير هذا البرنامج في المستقبل لتحسين الخدمات المقدمة للمتقدمين وتوفير فرص عمل أفضل.