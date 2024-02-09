بزيادة تصل 1512 جنيهًا| الرسـمي جدول المعاشات الجديدة بالزيادة الأخيرة 15% التي أقرها الرئيس| أعرف معاشك بقا كام

بالزيادة الجديدة 15% | الرسـمي جدول المعاشات الجديدة بالزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس| أعرف احسبك معاش كام…أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف زيادة في المعاشات الجديدة، وذلك بناءً على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يهدف إلى تطبيق زيادة بنسبة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، تم تنفيذ زيادة المعاشات الجديدة بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليار جنيه، تم أيضًا تنفيذ زيادة قدرها 15% في تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وبذلك يصبح مجموع الزيادة خلال العام 55% من قيمة المعاش، كما تم تخصيص 41 مليار جنيه للدعم النقدي في تكافل وكرامة في العام المالي 2024/2025.

احسب المعاش بعد الزيادة الجديدة

تسعى دائما الحكومة المصرية إلى تقديم المساعدات للمواطن المصري بشكل فعال، وذلك في نطاق القوانين المنظمة، وعقب اصدار الرئيس السيسي قرار بالزيادة الجديدة للمعاشات والرواتب، قام رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض على قدم وساق بالعمل على إعداد مشروع قانون الزيادة التي قررها الرئيس، لإنجازه ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء، على أن يتم إحالته إلى البرلمان ليتم إقراره، وذلك استعدادًا لصرف الزيادة المحددة مع معاشات شهر مارس القادم، والتي ستصرف في مارس المقبل.

قيمة الزيادة الجديدة في المعاشات لعام 2024

بناءً على قرار الرئيس السيسي الذي يقضي بزيادة في المعاشات لعام 2024، سيتم حساب المعاش بعد الزيادة وفقًا للجدول الرسمي لهذه الزيادة وسيتم تطبيقه ابتداءً من شهر مارس المقبل.

أما عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة، فيمكن احتساب قيمة المعاش من خلال:

ضرب قيمة المعاش الشهري بنسبة 15% ومن ثم سيتم جمع الناتج مع قيمة المعاش الأصلية ليكون إجمالي المعاش بعد الزيادة هو القيمة النهائية التي ستبدأ من شهر مارس.

جدول المعاشات بعد الزيادة الجديدة بدءا من شهر مارس 2024