بزيادة تصل 1512 جنيهًا| الرسـمي جدول المعاشات الجديدة بالزيادة الأخيرة 15% التي أقرها الرئيس| أعرف معاشك بقا كام
بزيادة تصل 1512 جنيهًا| الرسـمي جدول المعاشات الجديدة بالزيادة الأخيرة 15% التي أقرها الرئيس| أعرف معاشك بقا كام
بالزيادة الجديدة 15% | الرسـمي جدول المعاشات الجديدة بالزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس| أعرف احسبك معاش كام…أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف زيادة في المعاشات الجديدة، وذلك بناءً على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يهدف إلى تطبيق زيادة بنسبة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، تم تنفيذ زيادة المعاشات الجديدة بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليار جنيه، تم أيضًا تنفيذ زيادة قدرها 15% في تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وبذلك يصبح مجموع الزيادة خلال العام 55% من قيمة المعاش، كما تم تخصيص 41 مليار جنيه للدعم النقدي في تكافل وكرامة في العام المالي 2024/2025.
احسب المعاش بعد الزيادة الجديدة
تسعى دائما الحكومة المصرية إلى تقديم المساعدات للمواطن المصري بشكل فعال، وذلك في نطاق القوانين المنظمة، وعقب اصدار الرئيس السيسي قرار بالزيادة الجديدة للمعاشات والرواتب، قام رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض على قدم وساق بالعمل على إعداد مشروع قانون الزيادة التي قررها الرئيس، لإنجازه ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء، على أن يتم إحالته إلى البرلمان ليتم إقراره، وذلك استعدادًا لصرف الزيادة المحددة مع معاشات شهر مارس القادم، والتي ستصرف في مارس المقبل.
قيمة الزيادة الجديدة في المعاشات لعام 2024
بناءً على قرار الرئيس السيسي الذي يقضي بزيادة في المعاشات لعام 2024، سيتم حساب المعاش بعد الزيادة وفقًا للجدول الرسمي لهذه الزيادة وسيتم تطبيقه ابتداءً من شهر مارس المقبل.
أما عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة، فيمكن احتساب قيمة المعاش من خلال:
ضرب قيمة المعاش الشهري بنسبة 15% ومن ثم سيتم جمع الناتج مع قيمة المعاش الأصلية ليكون إجمالي المعاش بعد الزيادة هو القيمة النهائية التي ستبدأ من شهر مارس.
جدول المعاشات بعد الزيادة الجديدة بدءا من شهر مارس 2024
- الشريحة الأولى: 1300 جنيه، المعاش المستحقة لها (1495 جنيها)، بزيادة تصل لـ195 جنيه.
- الشريحة الثانية: 1500 جنيه، المعاش المستحقة لها (1725 جنيها)، بزيادة تصل لـ225 جنيه.
- الشريحة الثالثة: 1600 جنيه، المعاش المستحقة لها (1840 جنيها)، بزيادة تصل لـ240 جنيه.
- الشريحة الرابعة: 2000 جنيه، المعاش المستحقة لها (2300 جنيه)، بزيادة تصل لـ300 جنيه.
- الشريحة الخامسة: 2300 جنيه، المعاش المستحقة لها (2645 جنيها)، بزيادة تصل لـ345 جنيه.
- الشريحة السادسة: 2600 جنيه، المعاش المستحقة لها ( 2990 جنيها)، بزيادة تصل لـ390 جنيه.
- الشريحة السابعة: 2900 جنيه، المعاش المستحقة لها ( 3335 جنيها)، بزيادة تصل لـ435 جنيه.
- الشريحة الثامنة: 3200 جنيه، المعاش المستحقة لها ( 3680 جنيها)، بزيادة تصل لـ480 جنيه.
- الشريحة التاسعة: 3500 جنيه، المعاش المستحقة لها ( 4025 جنيها)، بزيادة تصل لـ525 جنيه.
- الشريحة العاشرة: 3800 جنيه، المعاش المستحقة لها ( 4370 جنيها)، بزيادة تصل لـ570 جنيه.
- الشريحة الحادية عشرة: 4100 جنيه، المعاش المستحقة لها ( 4715 جنيها)، بزيادة تصل لـ615 جنيه.
- الشريحة الثانية عشرة: 4400 جنيه، المعاش المستحقة لها ( 5060 جنيها)، بزيادة تصل لـ660 جنيه.
- الشريحة الثالثة عشرة: 4700 جنيه، المعاش المستحقة لها ( 5405 جنيهات)، بزيادة تصل لـ705 جنيه.
- الشريحة الرابعة عشرة: 10080جنيها، المعاش المستحقة لها (11592 جنيها)، بزيادة تصل لـ1512 جنيه