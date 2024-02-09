رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 …..واقبض 1000 جنيه من أقرب مكتب بريد

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، التي أصبحت محور اهتمام وبحث الكثير من المواطنين في مصر خاصة بسبب الظروف الإقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة،وفي الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية……

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث أعلنت وزارة القوى العاملة عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد وكان هذا تحديداً خلال عام 2020، وذلك لمساعدة عدد كبير من المواطنين وعمال اليومية بقرارات الحظر التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالفعل قامت الوزارة بصرف 500 جنيه لكل مواطن مصري انطبقت عليه شروط الصرف على مدار 6 دفعات .

وعن حقيقة فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، أكدت وزارة القوى العاملة أن كل ما يتردد من أخبار عن المنحة ليس لها أي أساس من الصحة وأن الوزارة حتى الآن لم تعلن عن فتح باب التقديم، وشدد وزير القوى العاملة على أنه لا داعي للتعامل مع الرسائل النصية التي بدأت تتردد على هواتف عدد كبير من المواطنين، مؤكداً إلى أنها طريقة جديدة للنصب والإحتيال، وأنه في حال فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة سوف يكون هذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت.

ثم اختر منحة العمالة الغير منتظمة.

سجل بيانات المواطن في الخانات الموجودة أمامك.

ادخل الرقم القومي ورقم الهاتف واالاسمك رباعي.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

بعد ذلك اضغط على “تسجيل”.

في حالة قبول طلب التسجيل سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل مكتوب فيها موعد ومكان صرف المنحة.

اماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت عن أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة وهي: