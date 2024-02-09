شوف منطقتك منهم.. انقطاع المياه غدًا السبت 14 ساعة في بعض مناطق القاهرة لأعمال التصليح

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة عن إجراء قطع مؤقت لخدمات المياه في عدة مناطق بالمحافظة، وذلك لتنفيذ أعمال تحسين وتطوير بنية الشبكة المائية، وسيتأثر بذلك سكان مناطق السلام والمرج في الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً يوم السبت 10 فبراير 2024، لمدة تصل إلى 14 ساعة.

انقطاع المياه غدًا السبت في بعض مناطق القاهرة

أصدرت شركة مياه الشرب بالقاهرة بيانًا عن قطع المياه في مناطق تابعة لشبكات السلام، وهي: منشية السد العالي، وأبورجيلة، وإسكان مدينة السلام، وأطلس، وصف الضباط، وكذلك في مناطق تابعة لشبكات المرج، وهي: شارع محمد نجيب، وشارع عبدالله رفاعي، وشارع مؤسسة الزكاة، وشارع عين شمس بمتفرعاتها، وكذلك عزبة النخل الشرقية، والمرج الغربية، ومدينة الخصوص، وسيتم قطع المياه اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا غدٍ السبت الموافق 10/2/2024، وحتى الساعة 11 مساءً نفس اليوم، لمدة 14 ساعة.

أسباب انقطاع المياه 14 ساعة غدًا

وأوضحت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة أن سبب الانقطاع يعود إلى تنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000مم في شارع محمد نجيب وشارع الترولى، وذلك ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية في منطقة المرج، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الصيانة والتطوير لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية لنظام المياه في تلك المنطقة، ويهيب البيان الصادر عن الشركة بضرورة توفير احتياجات المياه الضرورية خلال فترة الانقطاع المؤقتة، وتوفير تخزين مناسب للمياه.