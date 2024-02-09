fcms cbl gov ly.. رابط مصرف ليبيا المركزي لحجز العملة للأفراد 2024 والشروط الجديدة تصريف العملة

في الساعات الأخيرة، شهد الاهتمام ارتفاعاً في البحث عن معرفة رابط مصرف ليبيا المركزي، حيث أعلن المصرف عن إمكانية بيع العملات الأجنبية للأفراد بحد أقصى يبلغ أربعة آلاف دولار سنوياً، ومع ذلك، يتعين على المواطنين التسجيل في المصرف الليبي المركزي عبر الإنترنت من خلال تحديث بياناتهم، ليصبح بإمكانهم صرف العملات الأجنبية في ليبيا، يتم إجراء عملية التسجيل عبر “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد”، وسنقدم في هذا التقرير شرحاً لكيفية التسجيل، بالإضافة إلى الرابط الرسمي.

رابط مصرف ليبيا المركزي لحجز العملة للأفراد 2024 وكيفية التسجيل

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن رابط مصرف ليبيا المركزي، فقد تم الإعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل على التسجيل للحصول على العملات الأجنبية للأفراد من خلال منصة العملات الاجنبية التي تم الإعلان عنها من خلال المصرف الليبي.

وفي حال رغبتم في التسجيل، فيرجى الانتقال إلى رابط مصرف ليبيا المركزي لحجز العملة للأفراد من خلال الموقع الإلكتروني، وبمجرد الوصول إلى الموقع، قم بإنشاء حساب واملأ جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك الرقم الوطني ورقم الهاتف ورقم جواز السفر الساري المفعل، بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة، ستتلقى رسالة تأكيدية تحتوي على رمز التأكيد عبر هاتفك المحمول، يتعين عليك إدخال هذا الرمز في الحقل المخصص والتحقق من صحة البيانات قبل إرسالها، بعد ذلك، يمكنك استكمال باقي الإجراءات عن طريق إدخال رقم الحساب في خانته بصيغة آي بي آر، ويرجى مراعاة أنه قد تطرأ تعديلات على هذه الخطوات بناءً على التحديثات التي تطرحها المنصة، لذلك يجب مراجعة جميع التوجيهات المتعلقة بالتحديثات لضمان شراء العملات بنجاح.

شروط تصريف العملة في مصرف ليبيا المركزي

تم إصدار شروط صرف العملة الأجنبية للأفراد في ليبيا من قبل المصرف الليبي وبدأ تنفيذ هذا القرار والمباشرة بعمليات التسجيل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 فبراير عبر الروابط الرسمية المعلن عنها، وتشمل الشروط النقاط التالية:

يجب على الفرد أن يكون بالغاً وأن يبلغ من العمر 18 عاماً على الأقل

تم تحديد حد أقصى لمبلغ بيع النقد الأجنبي للفرد الواحد بمبلغ أربعة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى

يذكر أنه بعد توفير المتطلبات المعلن عنها، يمكن حجز النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، و يمكن للمواطنين الليبيين صرف النقد الأجنبي للأغراض الشخصية باستخدام الرقم الوطني.