لعشاق الحياة البرية.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية 2024

قناة ناشيونال جيوغرافيك هي إحدى القنوات التلفزيونية العالمية المتخصصة في مجال الوثائقيات والبرامج التعليمية، ولقد تأسست القناة عام 1997 وتعتبر جزءًا من مؤسسة ناشيونال جيوغرافيك، التي تعد واحدة من أبرز المؤسسات الرائدة في مجال استكشاف وتوثيق الثقافات والعلوم والطبيعة، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنستعرض ترددها وأهم برامجها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

تهدف قناة ناشيونال جيوغرافيك إلى تقديم برامج ذات جودة عالية، وتروي قصصًا رائعة عن العلوم والتاريخ والحياة البرية، كما تتميز برامجها بالتصوير فائق الجودة، مما يوفر للمشاهدين تجربة تعلم ممتعة وشيقة، ولضبط ترددها على الأقمار الصناعبة إليك البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12467.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

لضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، ومتابعة برامجها المميزة عن الحياة البرية والفضاء يمكنك اتباع البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

البرامج المميزة لقناة ناشيونال جيوغرافيك

تعكس برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك تنوعاً كبيراً في مواضيعها، حيث تشمل مجموعة واسعة من المواضيع البيئية، والثقافية، والعلمية، والتاريخية، ويتيح هذا التنوع للمشاهدين فهم واستكشاف مختلف جوانب العالم بشكل شيق وتفاعلي، ومن أشهر برامجها: