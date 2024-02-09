موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا 2024 … والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائرى، يستمر المارد الأحمر في مواصلة تدريباته استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال افريقيا، ويسعى كولر أن يرفع الحمل البدني من على لاعبيه خاصة بعد فترة التوقف، على الرغم من أنه يواجه منافس قوي .

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري 2024

وصرح مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن “كولر” المدير الفني للنادي الأهلي، مستمر في مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائري حتى يتمكن من الوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الجزائري قبل المبارةاة المقبلة من دور المجموعات، وخاصة بعد فترة توقف البطولات المحلية بسبب مشاركة الفريق في كأس الأمم الإفريقية.

حيث استطاع النادي الأهلي أن يحصل على لقب يطولة كأس السوبر المصري للأبطال،بعد أن حقق الفوز على مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

فيما يغيب النادي الأهلي خلال الفترة الناضية بسبب توقف المستبقات ومشاركة المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية التي تقام بالكوت ديفوار ومن المقرر أن يعود للمشاركة في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، في مباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي بفريق شباب بلوزداد الجزائري مساء يوم الجمعة 16 فبراير 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي وشباب بلوزداد

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قناة بي إن سبورت القطرية، والتي تعد الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال افريقيا 2024، والتي يمكنكم استقبال ترددها من خلال الجدول التالي: