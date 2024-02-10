ضبط تردد قناة توم وجيري على نايل سات وعرب سات ومتابعة أجدد برامج الأطفال

قناة توم وجيري على نايل سات من أشهر القنوات التي زاد البحث عنها بشكل كبير في الآونة الأخيرة من قبل الأمهات، فهذه القناة من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بعرض الأفلام الكرتونية لهذا الأمهات تود تنزيلها لأطفالهم لكي يستمتعون بمشاهدة هذه الأفلام، حيث أن قناة توم وجيري تعرض محتوى مميز وجديد من المسلسلات التي يعشقها الأطفال، وأصبحت الأسر العربية تريد مشاهدة قناة توم وجيري لأنها تسعد أطفالهم طوال اليوم لأنها تقدم أفلام بدون أي انقطاع.

تردد قناة توم وجيري نايل سات

تعد قناة توم وجيري من أبرز القنوات المفضلة عند الأطفال العرب، حيث أن يمكنك تنزيل هذه القناة الفضائية لمشاهدة كافة الأفلام وأيضا المسلسلات الكرتونية المشهورة، ومن أهم هذه المسلسلات مسلسل توم وجيري بكل الحلقات الجديدة والقديمة، كما يمكن أن تقوم بمشاهدة هذه القناة في كل الأوقات التي تكون مناسبة إلى المشاهدين، سنوضح لكم البيانات التي تقون بإدخالها لتنزيل القناة على جهازك، وهذه البيانات تتلخص في الآتي:

أولا التردد هو: 12149.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

الاستقطاب يكون: أفقي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل التصحيح الخاص بالقناة: 5/ 6.

جودة القناة هي: SD.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

قناة توم وجيري تقوم بتقديم مجموعة من الأفلام الكرتونية التي يحبونها الكثير من المتابعين والمشاهدين بالعالم العربي، وهذه القناة أصبحت شهيرة في الوقت هذا لأنها تقدم محتوى من الأفلام الكرتونية الحصرية والجديدة يستمتعون بها الكثير من الأطفال، أوضح لكم الآن البيانات التي تقوم بإدخالها لتنزيل القناة على جهازك، وهذه البيانات تتلخص في بعض النقاط الآتية: