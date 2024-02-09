هلأ رابط نتائج القبول الموحد 2024 الدور التكميلية وزارة التعليم admhec gov jo

يتساءل العديد من الطلبة والطالبات عن رابط نتائج القبول الموحد 2024 في الأردن، لكي يستطيع الطلبة والطالبات من التقديم على الجامعات التي يريدون التعليم فيها، ولقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية بتخصيص رابط خاص للنتائج من أجل توفير الوقت والجهد وتقليل الازدحام على الطلاب وأولياء أمورهم، نعرض مزيد من التفاصيل فى المقال التالي.

نتائج القبول الموحد 2024 في الأردن

قامت وحدة تنسيق القبول الموحد بالأردن بتخصيص رابط من أجل الاستعلام عن نتيجة قبول الطلاب بالجامعات الأردنية، ويكون ذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوحدة القبول الذي يتمكن من خلاله جميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم، والهدف من ذلك هو حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن على تيسير طريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموحد لجميع الطلاب والطالبات.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 2024 الأردن

قامت وزارة التعليم العالي بالتوضيح بأنها سوف ترسل نتائج القبول الموحد في الأردن 2024 من خلال رسائل نصية للطلبة المقبولين، وأيضاً سوف يتم نشرها خلال موقع وحدة تنسيق القبول الموحد، ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال بعض الخطوات منها ما يلى:

القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوحدة تنسيق القبول الموحد.

كذلك القيام باختيار قسم النتائج.

بتسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بالطلاب وأولياء الأمور.

سوف يتم ظهور صفحة يوجد بها كافة النتائج.

ثم القيام بتسجيل رقم الهوية الخاص بالطالب من أجل إظهار نتيجته.

وفي النهاية تلك العملية، يجب القيام بالضغط على خانة عرض، وسوف يتم ظهور النتيجة فوراً.

معدلات القبول الموحد 2024

إن معدلات القبول الموحد لعام 2024 في الأردن ستكون متاحة للجمهور عبر الرابط المحدد لها ، حيث سيتم نشرها لكل جامعة، ويتم تحديد هذه المعدلات بناءً على عدة عوامل من بينها: